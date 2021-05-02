Полиция Дели сообщила, что двое мошенников продавали огнетушители как кислородные баллоны людям, чьи родственники заразились коронавирусом. В результате мошеннических действий скончался 1 пациент, для которого закупили оборудование.
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В результате отсутствия кислорода скончался 32-летний мужчина. Если бы он получил настоящий кислородный баллон, это могло бы спасти ему жизнь.
Если бы нас не обманули, мой шурин мог бы выжить,
– рассказал один из родственников умершего.
Правоохранители рассказали, что подозреваемые Ашутош Чаухан и Аюш – безработные, которые придумали, как быстро заработать во время пандемии. За бешеные деньги они продавали цилиндры от огнетушителей под видом кислородных баллонов.
Они продали один такой пустой цилиндр за 10 000 фунтов стерлингов,
– сообщил заместитель комиссара полиции Сантош Мина.
Ситуация с коронавирусом в Индии: что известно
- Сразу после США Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки в стране обнаружили 392 488 новых инфицированных. За этот же период от осложнений болезни умерли 3 689 пациентов.
- В больницах не хватает мест, больным не хватает кислородных баллонов. В последние недели крематории и традиционные для Индии места самостоятельной кремации умерших перегружены. Теперь сжигать умерших приходится просто на площадях, паркингах или в городских парках. На мусульманском кладбище города тоже уже почти не осталось места для новых могил.
- Ранее в стране зафиксировали циркуляцию коронавируса нового штамма B1617, который имеет 2 мутации. Врачи и ученые считают, что он является более заразным, чем все остальные.
- По мнению представителя ВОЗ, главной причиной распространения инфекции является несоблюдение гражданами карантина, в частности недавние массовые гуляния.
- Оказалось, что невиданного давления от людей испытала и система здравоохранения страны. Пациенты с легкими симптомами болезни в панике посещали больницы, хотя могли остаться дома и пролечиться там же.