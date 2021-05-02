Полиция Дели сообщила, что двое мошенников продавали огнетушители как кислородные баллоны людям, чьи родственники заразились коронавирусом. В результате мошеннических действий скончался 1 пациент, для которого закупили оборудование.

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В результате отсутствия кислорода скончался 32-летний мужчина. Если бы он получил настоящий кислородный баллон, это могло бы спасти ему жизнь.

Если бы нас не обманули, мой шурин мог бы выжить,

– рассказал один из родственников умершего.

Правоохранители рассказали, что подозреваемые Ашутош Чаухан и Аюш – безработные, которые придумали, как быстро заработать во время пандемии. За бешеные деньги они продавали цилиндры от огнетушителей под видом кислородных баллонов.

Они продали один такой пустой цилиндр за 10 000 фунтов стерлингов,

– сообщил заместитель комиссара полиции Сантош Мина.

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