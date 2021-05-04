В течение последних месяцев количество заболевших в стране резко возросло. В то же время смертность от коронавируса превысила 220 тысяч случаев.
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Ситуация в стране может ухудшаться
Декан Школы общественного здоровья Брауновского университета США Ашиш Джа заявил, что ситуация в стране в течение ближайших дней может быть очень плохой. Он призвал правительство Индии прибегнуть к "классическим" методам борьбы с COVID-19.
Речь идет о точечном карантине, тестировании, ношении масок и избежании больших скоплений людей.
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Одна из причин стремительного распространения коронавируса в стране – новый штамм, который еще называют "индийским".
COVID-19 в Индии: кратко
- В Индии стремительная заболеваемость коронавирусом вызвала коллапс медицинской системы.
- Из-за этого многие страны уже закрыли границы с Индией.
- В ВОЗ заявили, что вспышку COVID-19 в стране вызвали массовые собрания, низкий уровень вакцинации и распространение заразных штаммов вируса.