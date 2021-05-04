В течение последних месяцев количество заболевших в стране резко возросло. В то же время смертность от коронавируса превысила 220 тысяч случаев.

Читайте также Регулятор Евросоюза начал осмотр вакцины Sinovac, которую используют в Украине

Ситуация в стране может ухудшаться

Декан Школы общественного здоровья Брауновского университета США Ашиш Джа заявил, что ситуация в стране в течение ближайших дней может быть очень плохой. Он призвал правительство Индии прибегнуть к "классическим" методам борьбы с COVID-19.

Речь идет о точечном карантине, тестировании, ношении масок и избежании больших скоплений людей.

Обратите внимание! Кабмин принял решение ограничить въезд гражданам из Индии в Украину, а также тем лицам, которые находились на ее территории. Ограничения начали действовать со 2 мая.

К теме Критическая ситуация в Индии: третья волна COVID-19 опустошает страну – шокирующие фото и видео

Одна из причин стремительного распространения коронавируса в стране – новый штамм, который еще называют "индийским".

COVID-19 в Индии: кратко