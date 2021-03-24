Сейчас в Индии вспышка заболеваемости коронавирусом. В образцах, собранных в 18 штатах страны, зафиксировали новую двойную вариацию коронавируса.

Ученые проанализировали более 10 тысяч образцов. Кроме нового двойного штамма, в стране зафиксировали 736 случаев заражения "британским" штаммом, 34 – "южноафриканским" и 1 – "бразильским".

К теме Ведет себя не так, как другие: в Бельгии обнаружили новый штамм COVID-19

Правительство заявило, что анализ образцов, собранных в западном штате Индии Махараштра, показывает "увеличение доли образцов с мутациями E484Q и L452R" по сравнению с декабрем прошлого года.

Анализ образцов с Махараштры показал, что, по сравнению с декабрем 2020 года, увеличилась доля образцов с мутациями E484Q и L452R. Эти мутации были обнаружены примерно в 15 – 20% образцов и не соответствуют любым ранее перечисленным разновидностям, которые вызывают обеспокоенность,

– говорится в заявлении в твиттере Минздрава Индии.

В Минздраве Индии объяснили, что такие двойные мутации позволяют вирусу скрываться от иммунитета. Также они могут иметь повышенную инфекционность.

Но вместе с тем в ведомстве отрицают, что рост заболеваемости в Индии связан с этими мутациями. Потому что "они не были обнаружены в количестве, достаточном для установления прямой связи или объяснения быстрого увеличения случаев заболевания в некоторых штатах".

Опасные штаммы коронавируса SARS-CoV-2