В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Сейчас в Индии вспышка заболеваемости коронавирусом. В образцах, собранных в 18 штатах страны, зафиксировали новую двойную вариацию коронавируса.
Источник:BBC
Ученые проанализировали более 10 тысяч образцов. Кроме нового двойного штамма, в стране зафиксировали 736 случаев заражения "британским" штаммом, 34 – "южноафриканским" и 1 – "бразильским".
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Правительство заявило, что анализ образцов, собранных в западном штате Индии Махараштра, показывает "увеличение доли образцов с мутациями E484Q и L452R" по сравнению с декабрем прошлого года.
Анализ образцов с Махараштры показал, что, по сравнению с декабрем 2020 года, увеличилась доля образцов с мутациями E484Q и L452R. Эти мутации были обнаружены примерно в 15 – 20% образцов и не соответствуют любым ранее перечисленным разновидностям, которые вызывают обеспокоенность,
– говорится в заявлении в твиттере Минздрава Индии.
В Минздраве Индии объяснили, что такие двойные мутации позволяют вирусу скрываться от иммунитета. Также они могут иметь повышенную инфекционность.
Но вместе с тем в ведомстве отрицают, что рост заболеваемости в Индии связан с этими мутациями. Потому что "они не были обнаружены в количестве, достаточном для установления прямой связи или объяснения быстрого увеличения случаев заболевания в некоторых штатах".
Опасные штаммы коронавируса SARS-CoV-2
- Сейчас мутация коронавируса D614G является доминантной. Ее зафиксировали еще в начале 2020 года и с тех пор она распространилась по всему миру. Ученые считают, что она сделала коронавирус в 8 раз заразнее.
- А "британский" штамм коронавируса N501Y, по предварительным данным, на 64% смертельнее других штаммов COVID-19.
- Также есть предостережение относительно южноафриканского штамма. Хотя он и не является смертельнее оригинального штамма, он на 50% заразнее. Ученые также опасаются, что он может иметь устойчивость к антителам. Если это действительно так, то в случае распространения этого штамма повышается риск возникновения повторных инфекций.
- Большинство выявленных мутаций коронавируса незначительны и не представляют опасности.
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