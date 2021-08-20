Препарат называется ZyCoV-D. Это трехвалентная вакцина, то есть для полного курса иммунизации нужно вводить 3 дозы.

К теме Аспирин может быть эффективным против агрессивного рака груди

ZyCoV-D – особенности вакцины Препарат разработан на основе плазмидной ДНК, которая производит спаечный белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека.

Исследования вакцины на взрослых и детях

III фаза испытаний проводилась в начале 2021 года в пяти центрах четырех городов Индии. В исследовании приняли участие 28 216 добровольцев.

Кроме этого, параллельно с фазой III проводилось испытание вакцины на 1 000 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Дети переносили препарат так же, как и взрослые.

Компания Zydus Cadila подала заявку на одобрение своей вакцины еще 1 июля.

Эффективность препарата против симптоматических случаев коронавируса составляет 66,6%. Ни один вакцинированный не заболел тяжелой формой COVID-19, что свидетельствует о стопроцентной эффективности ZyCoV-D против тяжелых случаев, госпитализации и смерти.

Какие вакцины используют в Индии

Сейчас правительство Индии одобрило 5 вакцин против COVID-19, в частности: Covishield, Covaxin, Sputnik V, Moderna и J&J.