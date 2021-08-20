В Индии одобрили первую в мире ДНК-вакцину против коронавируса

Комитет предметных экспертов (SEC) Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSO) Индии дал зеленый свет для разрешения вакцины против коронавируса от компании Zydus Cadila. Это означает, что вскоре препарат одобрят для экстренного использования на территории страны.

Препарат называется ZyCoV-D. Это трехвалентная вакцина, то есть для полного курса иммунизации нужно вводить 3 дозы.

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ZyCoV-D – особенности вакцины Препарат разработан на основе плазмидной ДНК, которая производит спаечный белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека.

Исследования вакцины на взрослых и детях

III фаза испытаний проводилась в начале 2021 года в пяти центрах четырех городов Индии. В исследовании приняли участие 28 216 добровольцев.

Кроме этого, параллельно с фазой III проводилось испытание вакцины на 1 000 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Дети переносили препарат так же, как и взрослые.

Компания Zydus Cadila подала заявку на одобрение своей вакцины еще 1 июля.

Какие вакцины используют в Индии

Эффективность препарата против симптоматических случаев коронавируса составляет 66,6%. Ни один вакцинированный не заболел тяжелой формой COVID-19, что свидетельствует о стопроцентной эффективности ZyCoV-D против тяжелых случаев, госпитализации и смерти.

Сейчас правительство Индии одобрило 5 вакцин против COVID-19, в частности: Covishield, Covaxin, Sputnik V, Moderna и J&J.