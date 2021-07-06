В Индии около 2,5 тысяч человек "вакцинировали" соленой водой

6 июля 2021 , 16:58
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Источник:

CNN

В Индии примерно 2,5 тысячи людей приобрели у аферистов поддельные вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Вместо настоящих препаратов людям вводили соленую воду.

Организаторы аферы таким образом смогли заработать до 28 тысяч долларов. Об этом рассказал представитель полиции в Мумбаи Вишал Тхакур.

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Он сообщил, что только в Мумбаи провели по меньшей мере 12 таких "прививок". В общем в стране аферисты успели провести около 2,5 тысяч инъекций с соленой водой. Злоумышленники брали деньги за каждую прививку. К афере были привлечены медицинские работники.

Мы арестовали врачей... Они использовали для этого больницу, которая изготавливала поддельные сертификаты, флаконы и шприцы,
– рассказал Тхакур.

В рамках расследования аферы полицейские арестовали 14 человек. Их подозревают в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре.

Полиция продолжает расследование. Правоохранители считают, что причастных к мошенничеству может быть больше.

Коронавирус в Индии по состоянию на 6 июля

Источник: СНБО Украины

  • С начала пандемии в Индии зарегистрировали 30 619 932 случая заражения коронавирусом, 34 703 из которых – за минувшие сутки.
  • Всего в стране зафиксировали 403 281 умершего вследствие COVID-19. Еще 29 752 294 человека выздоровели.
  • По состоянию на 6 июля в стране зарегистрировано 464 357 активных больных коронавирусом, которые продолжают свое лечение.
Автор: Анастасія Кушпіт