Однако официально от индийского Минздрава никаких заявлений не было. В то же время СМИ со ссылкой на источники во Всеиндийском Институте медицинских наук сообщают, что сейчас медики устанавливают всех контактных людей жертвы.

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Что известно о случае

Так, 2 июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем.

Мы думали, что мальчик заболел COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа",

– пишет источник.

Птичий грипп H10N3 – что это? Это низкопатогенный и относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы. В NHC заявили, что риск его распространения в больших масштабах "очень низок".

Сейчас медики устанавливают всех людей, которые контактировали с ребенком.

Обратите внимание! Ранее в Индии не фиксировали ни одного официально зарегистрированного случая смерти из-за этого заболевания.