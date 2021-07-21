В Индии от птичьего гриппа умер 11-летний ребенок: это первая смерть
Источник:The Times of India
В Индии зарегистрировали первый летальный случай в результате инфицирования птичьим гриппом. Умер 11-летний ребенок.
Однако официально от индийского Минздрава никаких заявлений не было. В то же время СМИ со ссылкой на источники во Всеиндийском Институте медицинских наук сообщают, что сейчас медики устанавливают всех контактных людей жертвы.
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Что известно о случае
Так, 2 июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем.
Мы думали, что мальчик заболел COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа",
– пишет источник.
Сейчас медики устанавливают всех людей, которые контактировали с ребенком.Обратите внимание! Ранее в Индии не фиксировали ни одного официально зарегистрированного случая смерти из-за этого заболевания.