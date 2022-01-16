В Индии пенсионер нелегально вакцинировался 12 раз, чтобы избавиться от боли в суставах

84-летний житель Индии Брахамдев Мандал 12 раз сделал прививку от коронавируса. Вакцинировался мужчина нелегально.

Это произошло менее чем через год – в период с 13 февраля 2021 года по 4 января 2022 года. Пенсионер заверил, что это помогло ему избавиться от боли.

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Какова была мотивация у мужчины

Так мужчина был убежден, что избавится от боли в суставах и спине, которыми он страдал в течение 8 лет. Брахамдев также сказал, что после того, как он начал прививаться, он даже ни разу не простудился.

Мужчиной заинтересовалась полиция

Однако, поскольку он получал дозы вакцины незаконно и под разными документами, им заинтересовалась полиция. Пенсионеру уже предъявлен ряд обвинений, но из-за возраста суд может проявить к нему снисхождение.

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Насколько это опасно

Врачи считают, что здоровью мужчины после 12 прививок ничего не угрожает. Однажды он получил две вакцины с разницей в полчаса, но, как он утверждает, никаких побочных эффектов он у себя не наблюдал.

Столько доз не советуют органы здравоохранения. Вакцинироваться больше, чем разрешено в стране (речь идет о бустерных или дополнительных дозах) – может быть незаконно. К примеру, в Турции одобрили пятую дополнительную дозу вакцины , тогда как в Украине начали делать третью.

Побочные эффекты от вакцины:

лихорадка;

головная боль;

усталость;

боли в месте укола, обычно исчезающие в течение нескольких дней.

Тяжелые аллергические реакции встречаются гораздо реже.