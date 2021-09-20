В Индии прооперировали девочку, родившуюся с хоботом: ее считают божеством

В Индийской провинции Уттар-Прадеш прооперировали 6-летнюю девочку, которая родилась с хоботом вместо носа. Генетическая мутация сделала девочку настоящей знаменитостью – считается индуистским божеством Ганешей.

Девочку считают божеством

Сначала внешность девочки испугала людей, однако позже они признали ее воплощением на земле Бога благосостояния и мудрости Ганеши, у которого лицо слона.

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Хирургическое вмешательство прошло успешно

После хирургического вмешательства у девочки два носа, пока врачи рекомендовали родителям подождать со следующими манипуляциями, а по мере взросления девочке планируют провести ряд пластических операций.

Сейчас родители девочки собирают деньги, чтобы в будущем девочка получила обычную внешность. Ребенка назвали Лакшми, так, согласно мифам, звали жену Ганеши.

На праздники люди приходят к нам со всей округи, несут угощение и подарки для Лакшми, просят ее благословить их. Они верят, что в ней воплотился сам бог Ганеша,

– рассказали родители девочки.



Девочку в будущем ожидает ряд пластических операций / Фото Jam Press

Справка! Согласно верованиям, Ганеша – слоноголовый бог удачи и мудрости в индуизме, покровитель астрологии, покровитель торговли, сын Шивы и Парвати, брат Сканди. Ганеша – один из самых почитаемых святых в Индии, к нему обращаются почти со всеми проблемами и сомнениями.

Последователи верят, что молитвы Ганеше дарят успех, богатство, процветание и защиту от неприятностей.