Около 1 700 птиц, в основном горных гусей, обнаружены мертвыми у озера Понг-Дам в округе Кангра северного индийского штата Химачал-Прадеш.

Региональные власти закрыли доступ к озеру и остановили туризм в этом районе для пресечения этой возможной вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает издание NDTV.

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В район озера направлена специальная группа для выяснения обстоятельств гибели птиц. Вокруг водоема создана зона наблюдения радиусом девять километров, чтобы следить за развитием инцидента.

Также введен временный запрет на продажу птицы и выловленной в озере рыбы.



В Индии проверяют данные о вероятной вспышке птичьего гриппа / Фото: Getty Images

К слову, случаи птичьего гриппа H5N1 у людей периодически случаются, однако передать инфекцию от человека к человеку достаточно сложно.

К сожалению, при заражении людей уровень смертности составляет около 60%.

Птичий грипп – что это?

Инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А – H5N1, который бывает в основном у птиц, очень заразный у птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе различных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц.