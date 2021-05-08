Это самые высокие показатели смертности в стране от начала вспышки болезни. Кроме этого, со вчера в Индии зарегистрировали 401 078 новых случаев инфицирования.
К теме COVID-19 в Индии: на Гоа каждый второй тест оказывается положительным
Общее количество выявленных заболевших в стране составляет 21 892 676. Выздоровели 17 930 960 пациентов. Еще 3 723 446 человек сейчас лечатся от болезни.
По распространенности заболевания Индия сейчас находится на первом месте в мире. На втором месте – Бразилия, где за минувшие сутки обнаружили 78 886 новых случаев инфицирования.
По общему числу зарегистрированных больных Индия находится на втором месте после США.
Ситуация с коронавирусом в Индии: что известно
- В больницах не хватает мест, больным не хватает кислородных баллонов. В последние недели крематории и традиционные для Индии места самостоятельной кремации умерших перегружены. Теперь сжигать умерших приходится просто на площадях, паркингах или в городских парках. На мусульманском кладбище города тоже уже почти не осталось места для новых могил.
- Ранее в стране зафиксировали циркуляцию коронавируса нового штамма B1617, который имеет 2 мутации. Врачи и ученые считают, что он более заразный, чем все остальные.
- По мнению представителя ВОЗ, главная причина распространения инфекции – несоблюдение гражданами карантина, в частности недавние массовые гуляния.
- Оказалось, что невиданного давления от людей испытала и система здравоохранения страны. Пациенты с легкими симптомами болезни в панике посещали больницы, хотя могли остаться дома и пролечиться там же.
- На Гоа у каждого второго протестированного на COVID-19 результат оказывается положительным.