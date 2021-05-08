Это самые высокие показатели смертности в стране от начала вспышки болезни. Кроме этого, со вчера в Индии зарегистрировали 401 078 новых случаев инфицирования.

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Общее количество выявленных заболевших в стране составляет 21 892 676. Выздоровели 17 930 960 пациентов. Еще 3 723 446 человек сейчас лечатся от болезни.

По распространенности заболевания Индия сейчас находится на первом месте в мире. На втором месте – Бразилия, где за минувшие сутки обнаружили 78 886 новых случаев инфицирования.

По общему числу зарегистрированных больных Индия находится на втором месте после США.

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