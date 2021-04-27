Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус заявил, что ВОЗ направила в страну более 2 тысяч сотрудников для помощи с эпидемией коронавируса.

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Отметим, в начале эпидемии специалисты считали Индию успешной в борьбе с коронавирусом, однако сейчас система здравоохранения не выдерживает роста числа инфицированных. Поэтому больницы отказываются от пациентов из-за нехватки кроватей и запасов кислорода.

Кроме того, в стране власти заявили, что жителям страны следует начать носить защитные маски даже дома.

Индия призвала свои вооруженные силы помочь справиться с кризисом. Начальник штаба обороны генерал Бипин Рават заявил, что кислородные баллоны будут доставлены в больницы из резервов вооруженных сил, а медики-пенсионеры будут помогать в переполненных клиниках.

Статистика распространения коронавируса в Индии

Источник: Аппарат СНБО Украины

За прошедшие сутки, 26 апреля, в Индии зафиксировали 323 144 новых случая заражения коронавирусом, 2 771 человек умер от осложнений, 251 тысяча – выздоровели.

С начала пандемии в Индии: