В Индии сделали миллиард прививок от COVID-19: первой дозой вакцинировано 70% населения
Источник:The Guardian
В Индии сделали миллиард прививок от коронавируса. В стране планируют вакцинировать до конца года 944 миллионов взрослого населения.
Темпы вакцинации от COVID-19 в Индии
В Индии проводится в среднем 5 миллионов прививок в сутки. Так, первую дозу вакцины получили 75% взрослого населения, а 30% страны полностью вакцинированы.
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Индия – вторая страна после Китая, кто сделала миллиард прививок вакцины от коронавируса,
– говорится в сообщении.
Известно, что 7 из 28 штатов вакцинировали первой дозой 100% взрослого населения. В частности, большинство жителей страны были привиты вакциной Astrazeneca.
Также в Индии прививают отечественным препаратом Bharat Biotech, однако он не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Какова ситуация с коронавирусом в Индии
- По состоянию на 21 октября в стране выявили более 34 миллионов больных коронавирусом, из них более 452 тысяч – летальные.
- В Индии Верховный суд постановил выплатить 674 долларов компенсации за каждую смерть в результате коронавируса. Решение приняли в соответствии с законом о ликвидации последствий стихийных бедствий. В целом сумма компенсации составляет более 300 миллионов долларов.
- К слову, наиболее критической ситуация с коронавирусом в Индии была весной. Ежедневно в стране регистрировали десятки тысяч больных и тысячи смертей.