В Индии сделали миллиард прививок от COVID-19: первой дозой вакцинировано 70% населения

В Индии сделали миллиард прививок от коронавируса. В стране планируют вакцинировать до конца года 944 миллионов взрослого населения.

Темпы вакцинации от COVID-19 в Индии

В Индии проводится в среднем 5 миллионов прививок в сутки. Так, первую дозу вакцины получили 75% взрослого населения, а 30% страны полностью вакцинированы.

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Индия – вторая страна после Китая, кто сделала миллиард прививок вакцины от коронавируса,

– говорится в сообщении.

Известно, что 7 из 28 штатов вакцинировали первой дозой 100% взрослого населения. В частности, большинство жителей страны были привиты вакциной Astrazeneca.

Также в Индии прививают отечественным препаратом Bharat Biotech, однако он не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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