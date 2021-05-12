В Индии максимальные показатели смертности

По данным Министерства здравоохранения и семейного благосостояния страны, в течение суток умерли 4205 пациентов с COVID-19. Предыдущий рекорд фиксировали 8 мая, когда вследствие осложнений заболевания умерло 4187 людей.

К теме В Индии на берегу реки Ганг нашли десятки тел

Заболеваемость высокая

Показатель суточной заболеваемости коронавирусом в Индии также остается высоким. Вчера зарегистрировали 34 8421 случай инфицирования.

Всего с начала пандемии в стране заболели более 23 миллионов человек, более 254 тысяч пациентов умерли от последствий заболевания.

Индия, США и Бразилия – Больше всего пострадали в результате пандемии COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию "тройного мутанта" коронавируса, который в настоящее время распространяется в Индии, на "опасный вариант", который угрожает всему миру.