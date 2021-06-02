В правительстве отметили, что пока новый штамм коронавируса еще не получил серьезную форму среди детей.

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Сейчас в стране идет подготовка к решению с любой такой ситуацией.

Член NITI Aayog, педиатр и ученый-терапевт Винод Кумар Пол заявил, что у детей уже сейчас появился тревожный симптом – "мультисистемный воспалительный синдром". Из-за этого в Индии была сформирована национальная группа для изучения педиатрических осложнений, связанных с инфекцией.

Ситуация в педиатрической популяции может измениться, если вирус изменит свое поведение или если произойдут изменения в динамике эпидемиологии, поэтому может случиться так, что влияние COVID на детей может усилиться,

– сообщил врач.

Винод Кумар Пол сообщил, что сейчас у детей наблюдаются две формы COVID-19.

В первом случае у ребенка повышается температура, он кашляет и простужается. Эти симптомы могут привести к пневмонии, которая усиливается и ухудшается и ребенка госпитализируют.

"Также было замечено, что после лечения COVID через 2-6 недель у некоторых детей снова появляется лихорадка и сыпь, воспаляются глаза и наблюдается тенденция к диарее, рвоте и кровотечению... этот синдром называется мультисистемным воспалительным синдромом", – добавил медик.

Также он отметил, что мультисистемный воспалительный синдром не требует сложного лечения, но оно должно быть своевременным.