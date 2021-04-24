В Индии рекордное количество инфицированных

За последние сутки коронавирус диагностировали у 346 786 жителей Индии. От осложнений болезни умерло 2 624 пациента, что также стало рекордным показателем.

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23 апреля в Индии зафиксировали более 332 тысяч случаев заражения, а днем ранее – более 314 тысяч, то есть темпы распространения инфекции растут и являются самыми высокими в мире уже третьи сутки подряд.

Из-за большого количества новых пациентов, больницы Индии столкнулись с нехваткой кислорода, коек и лекарств.

Правительство Индии привлекло военные самолеты и поезда, чтобы доставлять кислород из отдаленных уголков страны в столицу Дели.

За ночь из-за нехватки кислорода только в Дели умерли 25 человек

В Дели сообщили о смерти 25 человек в течение последней ночи. Причиной смерти стала нехватка медицинского кислорода.

Правительство выделило нам 3,5 метрических тонны кислорода. Поставки должны были доставить нам до 5 часов вечера, но они были доставлены около полуночи. К тому времени 25 пациентов умерли,

– сообщили работники больницы.

Больница Джайпура – вторая больница в городе, которая сегодня утром отправила сигнал тревоги из-за нехватки кислорода.

Раньше больница Мулчанд обратилась за срочной помощью к индийской власти. В учреждении 130 пациентов с коронавирусом находятся на аппарате жизнеобеспечения.