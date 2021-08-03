Первый случай: три штамма

Первая женщина, 61-летняя врач с Дели, впервые заболела коронавирусом в августе 2020 года, болезнь протекала бессимптомно.

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Уже в апреле 2021 года у нее случилась реинфекция, это произошло вскоре после получения двух доз вакцины, на этот раз у нее была повышенная температура, мышечные боли и острая боль в животе.

Третий раз положительный ПЦР-тест женщина получила меньше чем через месяц, и ей потребовалась госпитализация с кашлем и тяжелой одышкой. Секвенирование генома вируса показало, что второй раз женщина была инфицирована вариантом альфа (Британским), а третий раз – вариантом дельта (Индийским).

Второй случай: каждая следующая реинфекция – тяжелое течение

Второй случай зафиксировали в Мумбаи у женщины 26 лет, которая работает врачом в госпитале для лечения пациентов с COVID-19.

впервые она заразилась в июне 2020 года;

второй раз – в мае 2021 года, вскоре после получения двух доз вакцины;

третий раз коронавирусная инфекция была подтверждена у нее в июле.

Как и ее коллега из Дели, на этот раз врач переносила инфекцию труднее, ей потребовалась госпитализация. Она также успела заразить своих близких.

Этот случай в настоящее время нельзя считать достоверно подтвержденным. Образцы вирусов собраны для секвенирования генома.

Ранее ученые оценивали риск повторного заражения у невакцинированных людей, оказалось, что заболеть второй раз можно достаточно быстро даже после тяжелой формы коронавируса. В особой группе риска оказались курильщики и люди с заболеваниями легких.