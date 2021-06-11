При этом более 2 тысяч человек умерли от осложнений, которые были вызваны заболеванием. Скачок заражений мукормикозом вызван также острой нехваткой препарата "Амфотерицин В", который используется для лечения больных.

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Больше всего пострадал штат Махараштра, там зафиксировали 7 тысяч случаев мукормикоза, что в 2,5 раза превышает показатель в конце мая. В индийской столице Дели заболели 1,2 тысячи человек, а умерли 125 пациентов.

Важно! Мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.

Это заболевание также встречается у диабетиков, которые получают большие дозы стероидов в течение длительного времени. Болезнь поражает легкие, глаза и другие органы.

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