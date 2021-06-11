В Индии вновь резко возросло число заболевших "черным грибком"

В Индии за три недели количество больных "черным грибком", чаще всего поражающим людей, которые переболели COVID-19, возросло на 150%. Всего в стране число больных мукормикозом превысило 31 тысячу.
При этом более 2 тысяч человек умерли от осложнений, которые были вызваны заболеванием. Скачок заражений мукормикозом вызван также острой нехваткой препарата "Амфотерицин В", который используется для лечения больных.
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Больше всего пострадал штат Махараштра, там зафиксировали 7 тысяч случаев мукормикоза, что в 2,5 раза превышает показатель в конце мая. В индийской столице Дели заболели 1,2 тысячи человек, а умерли 125 пациентов.Важно! Мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку.
Это заболевание также встречается у диабетиков, которые получают большие дозы стероидов в течение длительного времени. Болезнь поражает легкие, глаза и другие органы.
COVID-19 в Индии: самое главное
- Ситуация с коронавирусом в Индии стремительно ухудшилась весной 2021 года. Количество летальных исходов среди зараженных в некоторые дни достигало более 4 тысяч. Это привело не только к коллапсу в медицинской системе, но и сбою в работе местных крематориев.
- По состоянию на 11 июня в Индии зафиксировали около 30 миллионов случаев инфицирований коронавирусом. Жертвами болезни стали более 363 тысяч граждан страны. (данные СНБО Украины)
- Именно из Индии распространилась опасная мутация SARS-CoV-2-B.1.617. Так, по данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса обнаружили на по меньшей мере 53 территориях. В частности, в Кении, Бразилии, Гане и Курачао, Зимбабве, Финляндии.