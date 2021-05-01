Отметим, что Индия стала первой в мире страной, где количество подтвержденных больных коронавирусом за сутки превысило отметку в 400 тысяч.

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30 апреля, в Индии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3523 человека. За минувшие сутки 299 тысяч человек выздоровели.

Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии COVID-19 в стране достигло 19,1 миллиона человек. В целом, в Индии умерло почти 212 тысяч инфицированных, выздоровели – 15,6 миллиона.

Критическая ситуация в Индии: что известно

Причиной стремительного распространения коронавируса в Индии есть новый опасный штамм B.1.617, который еще называют "индийский". Из-за нового штамма многие страны уже закрыли границы с Индией.

К слову, из-за отчаяния граждане покупают на черном рынке медицинские препараты и лекарства с недоказанной эффективностью. Лекарства, которые помогают лечить COVID-19, такие, как ремдесивир и стероиды для госпитализированных пациентов, отсутствуют в больницах и аптеках. Кислорода также не хватает, не хватает и обычных коек в больницах.

Данные взяты из Associated Press



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала