Только в городе Канпур по состоянию на 8 ноября зарегистрировали 89 случаев заражения. Недавно первый случай заражения вирусом Зика зафиксировали в городе Каннаудж – болезнь подтвердили у 45-летнего мужчины из села Касамау.
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Вспышка инфекции началась с лагеря авиабазы Канпур Чакери. Все люди, которые контактировали с первым инфицированным, заразились вирусом Зика.
Министр здравоохранения Индии Джай Пратап Сингх заявил, что власти отреагировали оперативно для остановки распространения вируса.
Департамент здравоохранения находится в боевой готовности и принимаются необходимые меры по ограничению вируса в пораженном регионе,
– заявил министр.
Вирус Зика – что это?
Признаки болезни:
- легкая головная боль,
- пятнистая сыпь,
- непродолжительная горячка без отчетливой интоксикации,
- недомогание, конъюнктивит,
- боль в суставах.
Что известно о состоянии больных
- У большинства пациентов болезнь протекает бессимптомно, но среди инфицированных много молодых людей. Так, среди пациентов в возрасте от 4 до 20 лет выявили уже 19 случаев заражения.
- По данным департамента здравоохранения, инфекцию диагностировали у одной беременной женщины.