Только в городе Канпур по состоянию на 8 ноября зарегистрировали 89 случаев заражения. Недавно первый случай заражения вирусом Зика зафиксировали в городе Каннаудж – болезнь подтвердили у 45-летнего мужчины из села Касамау.

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Вспышка инфекции началась с лагеря авиабазы Канпур Чакери. Все люди, которые контактировали с первым инфицированным, заразились вирусом Зика.

Министр здравоохранения Индии Джай Пратап Сингх заявил, что власти отреагировали оперативно для остановки распространения вируса.

Департамент здравоохранения находится в боевой готовности и принимаются необходимые меры по ограничению вируса в пораженном регионе,

– заявил министр.

Вирус Зика – что это?

Признаки болезни: Вирус, который передается укусом комара вида Aedes aegypti. В феврале 2016 года ВОЗ признала, что вирус Зика может оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространяться в международных масштабах. легкая головная боль,

пятнистая сыпь,

непродолжительная горячка без отчетливой интоксикации,

недомогание, конъюнктивит,

боль в суставах. Летальные случаи случаются редко, однако настоящий патогенный потенциал вируса до сих пор не известен.

Что известно о состоянии больных