В Индии вспыхнул вирус Зика: болезнь передается комарами

8 ноября 2021 , 20:57
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Источник:

India Today

В индийском штате Уттар-Прадеш вспыхнул вирус Зика, который переносят комары. Сейчас в пострадавших районах проводят информационную кампанию.

Только в городе Канпур по состоянию на 8 ноября зарегистрировали 89 случаев заражения. Недавно первый случай заражения вирусом Зика зафиксировали в городе Каннаудж – болезнь подтвердили у 45-летнего мужчины из села Касамау.

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Вспышка инфекции началась с лагеря авиабазы Канпур Чакери. Все люди, которые контактировали с первым инфицированным, заразились вирусом Зика.

Министр здравоохранения Индии Джай Пратап Сингх заявил, что власти отреагировали оперативно для остановки распространения вируса.

Департамент здравоохранения находится в боевой готовности и принимаются необходимые меры по ограничению вируса в пораженном регионе,
– заявил министр.

 

Вирус Зика – что это?

Вирус, который передается укусом комара вида Aedes aegypti. В феврале 2016 года ВОЗ признала, что вирус Зика может оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространяться в международных масштабах.
Признаки болезни:
  • легкая головная боль,
  • пятнистая сыпь,
  • непродолжительная горячка без отчетливой интоксикации,
  • недомогание, конъюнктивит,
  • боль в суставах.
Летальные случаи случаются редко, однако настоящий патогенный потенциал вируса до сих пор не известен.

Что известно о состоянии больных

  • У большинства пациентов болезнь протекает бессимптомно, но среди инфицированных много молодых людей. Так, среди пациентов в возрасте от 4 до 20 лет выявили уже 19 случаев заражения.
  • По данным департамента здравоохранения, инфекцию диагностировали у одной беременной женщины.
Автор: Анастасія Кушпіт