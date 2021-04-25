О намерении Брюсселя задействовать общий механизм гражданской защиты, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Его, страны евросообщества, применяют лишь в экстренных случаях.

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ЕС доставляет в Индию кислород и медикаменты

Встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы помочь,

– написала фон дер Ляйен.

ЕС уже начал доставлять на индийскую территорию запасы кислорода и медикаментов.

Великобритания уже направила Индии помощь

Не остается в стороне и Великобритания. Как сообщили в МИД Соединенного Королевства, в Индию уже прислали аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

С просьбой о помощи к британским властям обратились сами индийцы. В Лондоне отметили, все медоборудование достают из медскладов, а не забирают из британских больниц.

Какова ситуация с коронавирусом в Индии

По состоянию на 25 апреля в стране выявили более 16 миллионов 960 тысяч случаев коронавируса, умерли более 192 тысяч человек. За последние сутки болезнь диагностировали у рекордного количества человек – 349 тысяч 691. Умерли 2 767 людей.

В больницах не хватает койкомест и медоборудования.