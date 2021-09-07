В Индии вспышка смертельного вируса Nipah: что известно об инфекции
Источник:NDTV
В Индии, штате Керала зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Nipah. Инфекцию обнаружили в 11 человек.
Что известно об опасной инфекции Nipah
Министерство здравоохранения штата сообщило, что переносчиками инфекции являются фруктовые летучие мыши, а специфического лечения болезни – нет.
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Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они полетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального метода лечения этой болезни,
– говорится в сообщении.
Кроме респираторных симптомов, симптомами также являются:
- лихорадка,
- мышечные боли,
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота
Что известно о вспышках инфекции
Последний раз в Индии фиксировали вспышку инфекции в Керале и Западной Бенгалии. Тогда в результате инфицирования умерли почти 90% больных.
Среди инфицированных был 12-летний мальчик из города Кожикоде штата Керала, который впоследствии тоже умер.
В правительстве отмечают, что проблема носит глобальный характер и ряд стран, которые расположены вблизи Индии, в частности Бангладеш, где неоднократно происходили вспышки этого вируса, рискуют фиксировать все новые и новые вспышки инфекции.
К слову, в нескольких районах индийского штата Уттар-Прадеш с конца августа неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере 60 человек, в основном детей. Врачи предположили, что это может быть лихорадка денге.
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