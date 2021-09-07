В Индии вспышка смертельного вируса Nipah: что известно об инфекции

В Индии, штате Керала зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Nipah. Инфекцию обнаружили в 11 человек.

Что известно об опасной инфекции Nipah

Министерство здравоохранения штата сообщило, что переносчиками инфекции являются фруктовые летучие мыши, а специфического лечения болезни – нет.

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Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они полетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального метода лечения этой болезни,

– говорится в сообщении.

Nipah – симптомы Кроме респираторных симптомов, симптомами также являются: лихорадка,

мышечные боли,

головная боль,

головокружение,

тошнота

Что известно о вспышках инфекции

! Вирус Nipah может быстро передаваться от человека к человеку.

Последний раз в Индии фиксировали вспышку инфекции в Керале и Западной Бенгалии. Тогда в результате инфицирования умерли почти 90% больных.

Среди инфицированных был 12-летний мальчик из города Кожикоде штата Керала, который впоследствии тоже умер.

В правительстве отмечают, что проблема носит глобальный характер и ряд стран, которые расположены вблизи Индии, в частности Бангладеш, где неоднократно происходили вспышки этого вируса, рискуют фиксировать все новые и новые вспышки инфекции.

К слову, в нескольких районах индийского штата Уттар-Прадеш с конца августа неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере 60 человек, в основном детей. Врачи предположили, что это может быть лихорадка денге.

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