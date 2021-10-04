В Индии выплатят более 600 долларов за каждую смерть от коронавируса
Источник:BBC
В Индии Верховный суд постановил выплатить 674 доллара компенсации за каждую смерть в результате коронавируса. Решение приняли в соответствии с законом о ликвидации последствий стихийных бедствий.
В Индии официально зарегистрировано более 447 тысяч смертей от осложнений коронавируса. То есть компенсация составляет более 300 миллионов долларов.
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Неофициально – жертв больше
К слову, эксперты считают, что в Индии могли умереть от COVID-19 до 10 раз больше людей, то есть около 4 миллионов человек.
Они пришли к таким оценкам после изучения избыточной смертности – показателя того, на сколько человек умирает больше, чем можно было бы ожидать, по сравнению с предыдущими несколькими годами.
Как будут выплачивать компенсации
Судья заявил, что ближайшие родственники умершего человека должны подать заявление на выплату компенсации и получить деньги в течение месяца.
Компенсацию выплатят, если причина смерти будет указана как COVID-19. Деньги должны выделить из бюджета штата, однако уже по меньшей мере 2 штата заявили, что это для них дополнительная нагрузка, поэтому было бы лучше, чтобы средства предоставило федеральное правительство.
Что известно о законе стихийных бедствий
Закон о ликвидации последствий стихийных бедствий приняли в 2005 году. Он предусматривает подготовку стратегий смягчения последствий и компенсацию за потерянные жизни, травмы и поврежденное имущество.
Согласно закону, семьям людей, погибших в результате стихийного бедствия, должна быть выплачена денежная помощь в размере 540 долларов.
Статистика коронавируса в Индии
- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Индии была критической этой весной.
- Ежедневно в стране регистрировали десятки тысяч больных и тысячи смертей. С начала пандемии в Индии зарегистрировали более 33 миллионов случаев заболевания коронавирусом.
- Индия на третьем месте в мире по количеству инфицированных COVID-19.
- 113 миллионов жителей страны уже прошли полную вакцинацию.