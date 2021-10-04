В Индии выплатят более 600 долларов за каждую смерть от коронавируса

В Индии Верховный суд постановил выплатить 674 доллара компенсации за каждую смерть в результате коронавируса. Решение приняли в соответствии с законом о ликвидации последствий стихийных бедствий.

В Индии официально зарегистрировано более 447 тысяч смертей от осложнений коронавируса. То есть компенсация составляет более 300 миллионов долларов.

К теме Первые таблетки против коронавируса готовы: они снижают риски смертности на 50%

Неофициально – жертв больше

К слову, эксперты считают, что в Индии могли умереть от COVID-19 до 10 раз больше людей, то есть около 4 миллионов человек.

Они пришли к таким оценкам после изучения избыточной смертности – показателя того, на сколько человек умирает больше, чем можно было бы ожидать, по сравнению с предыдущими несколькими годами.

Как будут выплачивать компенсации

Судья заявил, что ближайшие родственники умершего человека должны подать заявление на выплату компенсации и получить деньги в течение месяца.

Компенсацию выплатят, если причина смерти будет указана как COVID-19. Деньги должны выделить из бюджета штата, однако уже по меньшей мере 2 штата заявили, что это для них дополнительная нагрузка, поэтому было бы лучше, чтобы средства предоставило федеральное правительство.

Что известно о законе стихийных бедствий

Закон о ликвидации последствий стихийных бедствий приняли в 2005 году. Он предусматривает подготовку стратегий смягчения последствий и компенсацию за потерянные жизни, травмы и поврежденное имущество.

Согласно закону, семьям людей, погибших в результате стихийного бедствия, должна быть выплачена денежная помощь в размере 540 долларов.

Статистика коронавируса в Индии