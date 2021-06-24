Всего в штате зарегистрировали еще 4 случая инфицирования штаммом Дельта Плюс. Эти больные были вакцинированы и выздоровели.

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На данный момент в штате выявлено пять случаев варианта Delta-Plus, из них один пациент умер. Государство разрабатывает план выхода из ситуации,

– заявил министр штата Вишвас Саранг.

Образцы были собраны еще в мае для выявления болезни. Согласно информации, они позже дали положительный результат на вариант Дельта Плюс.

Заметим, что новый штамм Дельта Плюс уже зарегистрировали в 10 странах мира: Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России. Но пока неизвестно, насколько он опасен.

Штамм Дельта: что известно

Источник: Минздрав Украины

В целом этот штамм коронавируса обнаружили уже в более чем 90 странах мира. Особенно он распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает в два раза чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Результаты анализа ученых из Оксфордского университета свидетельствуют, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, обеспечивают более 90% защиты от госпитализации вследствие заражения Дельта-вариантом.

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