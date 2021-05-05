За минувшие сутки в Индии количество инфицированных коронавирусом возросло на 382 315. Также в ВОЗ сообщили, что количество новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд держится на рекордном уровне с начала пандемии.

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По данным ВОЗ, за прошедшую неделю на Индию пришлась почти половина новых случаев COVID во всем мире (46%), а также 25% всех смертей от пандемии.

Предыдущий антирекорд смертности от COVID-19 в Индии был установлен всего 2 мая.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом выросло до 20 миллионов. Медицинские эксперты считают, что фактические цифры могут быть в 5-10 раз выше, чем официальные данные.

С начала эпидемии в Индии умерло 226 188 человек, более 16 миллионов – выздоровели. Отметим, что в стране несколько месяцев продлится дефицит вакцин от коронавируса.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

К слову, в Индии стремительная заболеваемость коронавирусом вызвала коллапс медицинской системы. Из-за этого многие страны уже закрыли границы с Индией.

В ВОЗ заявили, что вспышку COVID-19 в стране вызвали массовые собрания, низкий уровень вакцинации и распространение заразных штаммов вируса.