Назальный спрей от COVID-19

Индийская компания Life Sciences and Technology Center заявила, что разрабатывает назальный спрей для контроля коронавируса. Уже начали клинические испытания.

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Препарат получил название Savlon. Впрочем, в компании отказываются подробно рассказывать о том, где проводится клиническое испытание и где будет осуществляться производство после получения всех необидных одобрений.

В настоящее время мы не можем делиться более подробной информацией, поскольку клинические испытания продолжаются,

– говорится в сообщении.

Однако уже известно, что компания получила одобрение индийских комитетов и зарегистрирована в Реестре клинических испытаний Индии (CTRI).

Эффективность препарата

В компании заявили, что их препарат может быть эффективным и безопасным для предотвращения инфекции и передачи COVID-19 наряду с уже действующими лекарствами.

Препарат планируют продавать уже после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

К слову! Ученые из Колумбийского университета также разработали назальный спрей против коронавируса еще в феврале 2021 года. Они уверяют, что спрей предоставляет мгновенную защиту от вируса, который длится не менее суток. Также разработчики утверждают, что препарат эффективно защищает от мутированных вариантов SARS-CoV-2.