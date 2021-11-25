Индия начала испытания собственного спрея против COVID-19

Вакцинация против коронавируса до сих пор остается самым эффективным способом побороть эту инфекцию. Однако ученые всего мира все еще проводят различные эксперименты для борьбы с этим недугом.

Назальный спрей от COVID-19

Индийская компания Life Sciences and Technology Center заявила, что разрабатывает назальный спрей для контроля коронавируса. Уже начали клинические испытания.

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Препарат получил название Savlon. Впрочем, в компании отказываются подробно рассказывать о том, где проводится клиническое испытание и где будет осуществляться производство после получения всех необидных одобрений.

В настоящее время мы не можем делиться более подробной информацией, поскольку клинические испытания продолжаются,

– говорится в сообщении.

Однако уже известно, что компания получила одобрение индийских комитетов и зарегистрирована в Реестре клинических испытаний Индии (CTRI).

Эффективность препарата

В компании заявили, что их препарат может быть эффективным и безопасным для предотвращения инфекции и передачи COVID-19 наряду с уже действующими лекарствами.

Препарат планируют продавать уже после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.