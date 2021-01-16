В мире 16 января началась самая масштабная кампания по вакцинации. Примерно 300 миллионов жителей Индии получат вакцину от COVID-19.

В первый день вакцинации планируют сделать примерно 100 прививок в каждом из 3006 центров страны. Об этом сообщает AP.

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"Мы начинаем самую большую в мире кампанию по вакцинации, и она покажет миру наши возможности", — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В то же время он призвал население страны не верить слухам об опасности вакцин. Первыми дозу препарата против коронавируса получат медицинские работники — это примерно 30 миллионов человек.

На втором этапе планируют вакцинировать 270 миллионов человек, в том числе людей в возрасте от 50 лет, а также тех лиц, которые имеют сопутствующие заболевания.

Обратите внимание! По состоянию на 16 января 2021 года в Индии с начала пандемии зафиксировали 10 543 659 случаев коронавируса. Удалось выздороветь 10 179 715 лицам, смертельных случаев – 152 130.

Что известно о вакцинах в Индии