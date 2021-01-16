Индия начала крупнейшую в мире кампанию вакцинации от COVID-19
В мире 16 января началась самая масштабная кампания по вакцинации. Примерно 300 миллионов жителей Индии получат вакцину от COVID-19.
В первый день вакцинации планируют сделать примерно 100 прививок в каждом из 3006 центров страны. Об этом сообщает AP.
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"Мы начинаем самую большую в мире кампанию по вакцинации, и она покажет миру наши возможности", — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В то же время он призвал население страны не верить слухам об опасности вакцин. Первыми дозу препарата против коронавируса получат медицинские работники — это примерно 30 миллионов человек.
На втором этапе планируют вакцинировать 270 миллионов человек, в том числе людей в возрасте от 50 лет, а также тех лиц, которые имеют сопутствующие заболевания.
Что известно о вакцинах в Индии
- Индия одобрила использование 2 вакцин от коронавируса. Одной из них является препарат против коронавируса разработки Оксфордского университета и компании AstraZeneca, а вторую — индийской Bharat Biotech.
- Помимо этих вакцин, в Индии испытывали ZycovD от компании Zydus Cadila и Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и медицинским колледжем Бейлора.
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