Индия одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca: детали
В Индии Центральная организация по контролю за медикаментами использования вакцины от COVID-19 для экстренного использования. Ее разработала британско-шведская компания AstraZeneca.
А также к разработке присоединился Оксфордский университет. Об этом сообщили на сайте Arab News.
Актуально Королева Дании вакцинировался от COVID-19: что известно
Когда Индия начнет вакцинировать
Индия планирует начать вакцинацию препаратом AstraZeneca в ближайшее время. Скорее всего это произойдет уже в следующую среду, 6 января.
Какова позиция власти
В то же время представители индийских властей отказались комментировать эту информацию до официального одобрения вакцины.
Также в Индии продолжаются испытания 5 других вакцин от COVID-19. Исследование двух из них – Covaxin от Bharat Biotech и Оксфордской вакцины Covishield, находится на последней третьей стадии.
Кроме этих вакцин, в Индии испытывают ZycovD от компании Zydus Cadila и Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и медицинским колледжем Бэйлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины "Спутник V".
Вакцина от AstraZeneca: что известно
- Вакцину от коронавируса AstraZeneca уже одобрили в Великобритании и Аргентине.
- Британская фармацевтическая группа AstraZeneca и Оксфордский университет 23 ноября заявили, что их вакцина от коронавируса показала эффективность в 62% или 90% в зависимости от схемы дозирования. Средняя эффективность – 70%.
- Вакцина может в течение полугода храниться в стандартном холодильнике без сильного охлаждения. Стоимость препарата AstraZeneca также должна быть ниже, чем в других вакцин.
Поделиться новостью