В Индии Центральная организация по контролю за медикаментами использования вакцины от COVID-19 для экстренного использования. Ее разработала британско-шведская компания AstraZeneca.

А также к разработке присоединился Оксфордский университет. Об этом сообщили на сайте Arab News.

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Когда Индия начнет вакцинировать

Индия планирует начать вакцинацию препаратом AstraZeneca в ближайшее время. Скорее всего это произойдет уже в следующую среду, 6 января.

Какова позиция власти

В то же время представители индийских властей отказались комментировать эту информацию до официального одобрения вакцины.

Обратите внимание! Индия занимает второе после США место по количеству выявленных случаев COVID-19. По состоянию на 1 января, там обнаружили более 10,3 миллиона зараженных коронавирусом, более 9,9 миллионов человек выздоровели, 149 205 – умерли.

Также в Индии продолжаются испытания 5 других вакцин от COVID-19. Исследование двух из них – Covaxin от Bharat Biotech и Оксфордской вакцины Covishield, находится на последней третьей стадии.

Кроме этих вакцин, в Индии испытывают ZycovD от компании Zydus Cadila и Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и медицинским колледжем Бэйлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины "Спутник V".

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