Индийский регулятор лекарственных средств рекомендует для использования вакцину против коронавируса, которую вместе с учеными из Оксфордского университета разработала компания AstraZeneca.

Кроме этого, в Индии одобрили еще одну вакцину против коронавируса местного производства под названием COVAXIN. Но о результатах клинических испытаний известно мало, сообщает The New York Times.

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По словам индийского правительства, это событие открывает путь к масштабной кампании по иммунизации страны.

Но окончательное решение об одобрении обоих препаратов должен принять глава Центральной организации по контролю за стандартами лекарств.

All India Drug Action Network (Всеиндийская сеть борьбы с препаратами) опубликовала заявление, в котором требует отозвать одобрение индийской вакцины против коронавируса и предоставить информацию об объеме клинических испытаний и схемах дозирования обеих вакцин.

В организации заявили, что "смущены научной логикой, которая мотивировала ведущих экспертов", позволить вакцину, которая все еще проходит клинические испытания.

Что известно о вакцине AstraZeneca

В Центре общественного здоровья считают, что Украина, скорее всего, получит вакцину от компании AstraZeneca.

Это двухкомпонентная вакцина под названием AZD1222. Она создана на основе аденовируса шимпанзе.

Средняя эффективность препарата составляет 70,4%.

Во время исследований вакцина продемонстрировала эффективность в 62% для людей, получивших 2 полные дозы. Зато участники, которые получили половинную дозу, оказались более защищенными – эффективность прививки составила 90%.

14 декабря компания AstraZeneca сообщила, что проведет клинические исследования вместе с разработчиками российской вакцины "Спутник-V". Все ради того, чтобы проверить эффективность комбинации обоих препаратов.

Глава Минздрава Максим Степанов обсудил с представителями AstraZeneca сроки и логистику поставки вакцины в Украину. Но Европейское агентство по лекарственным средствам вряд ли одобрит ее в январе.

Между тем использование этого препарата уже одобрили в Великобритании.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала