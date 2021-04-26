Из-за высокого всплеска заболеваемости Индия пока приостановила поставки вакцины Covishield в другие страны. Если ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, Минздрав ожидает, что в течение апреля-мая поставки возобновятся.

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Но украинцы, которые получали первую дозу Covishield, смогут закончить вакцинацию вовремя. Поскольку компания AstraZeneca производит препарат на различных производственных площадках.

Виктор Ляшко "Вакцина AstraZeneca, изготовленная на индийской, на корейской или на европейской площадках – это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема. Именно поэтому без разницы, как их комбинировать: какую вводить как первую дозу, которую – как вторую или вакцинировать одной и той же. Невзаимозаменяемые вацины – это, например, Pfizer с Covishield, Sinovac с AstraZeneca.

Он добавил, что Индия "скорее всего" будет поставлять в Украину следующие партии. Ведь Минздрав законтрактировал 2 миллиона доз Covishield, а получил пока только 500 тысяч. В ведомстве надеются, что поставки возобновится в течение апреля-мая 2021 года.

Заметим, что 23 апреля в Украине поставили новую партию вакцины AstraZeneca в размере 367 тысяч доз. Мы получили ее бесплатно в рамках механизма COVAX от ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Препарат изготовлен на мощностях Южной Кореи и имеет другое локальную название – AstraZeneca-SKBio. Это тот же препарат, что и Covishield. Разница лишь в том, что вакцина производилась на разных производственных площадках. Формула идентична, поэтому вакцины абсолютно взаимозаменяемы.

Кого будут прививать вакциной AstraZeneca-SKBio