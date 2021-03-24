Индия приостановила экспорт CoviShield – вакцины, вторую партию которой ждет Украина
Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India). Решение объяснили нехваткой препарата на внутреннем рынке.
Источник:The Guardian
Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения.
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Вакцинация в Индии
Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власть заказала в Serum Institute of India около 141 миллиона доз.
Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии,
– пишут СМИ со ссылкой на источники в индийском правительстве.
Индийский производитель уже задержал поставку препарата AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.
К слову, украинский Минздрав сегодня получил сообщение от Serum Institute of India о решении отсрочить следующие поставки из-за информационной кампании, которую "развернули против индийской вакцины" в Украине.
Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения.
Это единственная вакцина, которая есть в Украине
- Первую партию AstraZeneca Украина получила 23 февраля – 500 тысяч доз. Этого хватит, чтобы иммунизировать против COVID-19 около 250 тысяч человек.
- Срок годности полмиллиона индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, заканчивается 23 июня 2021 года.
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