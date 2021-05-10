Из-за резкой вспышки заболеваемости коронавирусом в стране выросла и смертность. С начала пандемии в Индии умерло уже более 246 тысяч человек.

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Что вызвало вспышку болезни

Такие массовые заражения вызвал новый штамм коронавируса, который является более агрессивным, чем предыдущие. По данным ученых, это позволяет ему уклоняться от антител, поэтому заразиться могут даже те, кто уже перенес COVID-19 или сделал прививку.

Сейчас "индийский" вариант болезни распространяется по миру, постоянно пополняя список пораженных стран.

То, что происходит в Индии, должно стать тревожным сигналом для всех нас. Пандемия еще далеко от окончания, случаи заболевания растут со стремительными темпами по всей Южной Азии,

– заявила представительница ЮНИСЕФ в Индии Ясмин Хэйк.

Какова ситуация в больницах

Стремительное распространение коронавируса значительно "ударило" по медицинской системе страны. Многие больницы остаются переполненными. Там не хватает кислорода и кроватей для новых больных.



В больницах Индии не хватает мест / Фото Unsplash

Ощутима и нехватка медицинского персонала, поэтому врачи призывают людей лечиться дома. Это приводит к увеличению смертности в стране. Местным крематориям не хватает мощностей, поэтому власти организовуют костер для сожжения тел под открытым небом – в парках и скверах.

"Это настоящий коллапс. Каждый день мы теряем пациентов, у нас даже нет времени, чтобы кого-то жалеть. Это не скрытая ситуация, о ней знают все – администрация, губернатор, вообще все", – рассказала врач интенсивной терапии Ручи Гупта.

Власть не вводит локдаун

Несмотря на катастрофу в стране, индийское правительство до сих пор не вводит общенациональный локдаун. Там объясняют это экономическими трудностями и массовой безработицей.

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Однако уже около половины индийских штатов, включая столицу Нью-Дели, ввели карантин на местах. Остальные – частично. Работать в условиях карантина могут только правительственные учреждения, аптеки и продуктовые магазины.

Я разговаривал с несколькими высшими политическими деятелями Индии. Они были уверены, что ситуация улучшится в течение следующих нескольких дней. Я пытался донести им, если даже все сложится очень хорошо, следующие несколько недель будут ужасными,

– заявил эксперт по вопросам здравоохранения Ашиш Джа.

Мир не остался в стороне от проблемы

Сейчас множество стран мира пытаются помочь Индии преодолеть неконтролируемое распространение коронавируса. Украина тоже не осталась в стороне. Президент Владимир Зеленский уже подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи.

Впрочем, по данным американских журналистов, местная власть не всегда может справиться с логистическими трудностями, поэтому люди иногда не получают международную помощь.

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Эксперты прогнозируют, что к середине июня 2021 года Индия может стать мировым лидером по количеству больных, где COVID-19 подхватят более 50 миллионов человек. В то же время количество смертей может достигнуть 1 миллиона.