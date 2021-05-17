Лекарства были разработаны Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories.

Читайте также Надо ли вакцинироваться против COVID-19, если человек уже переболел

Препарат 2-DG одобрили генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования и используют для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом.

Первую партию препарата 2-DG министр обороны Индии Раджнатх Сингх передал министру здравоохранения Харшу Вардхану в столице Нью-Дели.

Коронавирус в Индии: коротко

Индия переживает самую большую волну эпидемии коронавируса с начала пандемии.

Последние три дня подряд в стране сообщают о более 4000 тысяч умерших с COVID-19 в сутки. Это лишь официальные данные.

За минувшие сутки, 16 мая, в стране из-за осложнений умерли 3890 человек, зафиксировано более 326 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Сегодня на фоне коронавируса в Индии распространяется так называемый "черный грибок" (мукормикоз). От недуга массово страдают люди, переболевшие COVID-19. К слову, пока что в Украине нет вспышек мукормикоза.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала