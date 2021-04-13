Российский фонд прямых инвестиций заявил, что Индия одобрила для использования российскую вакцину "Спутник-V". Но в Индии пока не сделали никаких заявлений.

Если в Индии действительно зарегистрировали "Спутник-V", то она стала 60 страной, которая одобрила российскую вакцину. Применение препарата принято также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Венгрии, Словакии и других странах с общим населением более 3 миллиардов человек.

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BREAKING: India, the world’s 2nd most populous nation, became the 60th country to register #SputnikV after positive results of local Phase 3 clinical study. Sputnik V is now authorized in 60 countries with population of over 3 bln people.

https://t.co/sz0AadHhl1 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 12, 2021

К слову, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил Словакию в нарушении контракта и попросил вернуть партию вакцины "Спутник-V".

Дело в том, что ученые Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами провели исследование и заявили, что вакцина "Спутник V", которую Россия продала в Евросоюзу не идентичная той, которую одобрил авторитетный журнал The Lancet.

Зато в РФПИ считают, что испытания вакцины "Спутник-V" проводились в неаккредитованных в Евросоюзе лабораториях.

Отношение ЕС к российской вакцине