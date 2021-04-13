Индия зарегистрировала российскую COVID-вакцину "Спутник-V"
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что Индия одобрила для использования российскую вакцину "Спутник-V". Но в Индии пока не сделали никаких заявлений.
Источник:твиттер Sputnik V
Если в Индии действительно зарегистрировали "Спутник-V", то она стала 60 страной, которая одобрила российскую вакцину. Применение препарата принято также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Венгрии, Словакии и других странах с общим населением более 3 миллиардов человек.
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К слову, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил Словакию в нарушении контракта и попросил вернуть партию вакцины "Спутник-V".
Дело в том, что ученые Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами провели исследование и заявили, что вакцина "Спутник V", которую Россия продала в Евросоюзу не идентичная той, которую одобрил авторитетный журнал The Lancet.
Зато в РФПИ считают, что испытания вакцины "Спутник-V" проводились в неаккредитованных в Евросоюзе лабораториях.
Отношение ЕС к российской вакцине
- Германия просит ЕС все-таки зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла необходимых клинических испытаний.
- Во Франции "Спутник V" назвали инструментом пропаганды и "агрессивной дипломатией".
- Западные СМИ сообщили о 4 смертях после вакцинации российским "Спутником-V". Согласно документам, 3 из 4 умерших – женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае, как вывод смерти указано поствакцинальное осложнение.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начнет расследование того, противоречат ли клинические испытания российской вакцины "Спутник-V" этическим и научным стандартам.
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