Индийская фабрика набивала матрасы грязными медицинскими масками: фото
Сейчас в Индии одна из худших ситуаций с коронавирусом в мире. Между тем полиция Махараштры разоблачила фабрику, которая производила матрасы из использованных защитных масок.
Источник:India Today
Да, в районе города Джалгаон работники фабрики просто набивали матрасы грязными выброшенными медицинскими масками. Об использовании хлопка или любых других материалов и речи не идет.
К теме Индия зарегистрировала российскую COVID-вакцину "Спутник-V"
На территории фабрики правоохранители обнаружили горы использованных масок. Согласно правилам найденные изделия сожгли. А против владельца фабрики уже возбудили дело.
В Индии делали матрасы из использованных масок / Фото India Today
Правоохранители сожгли найденные отходы / Фото India Today
Журналисты издания отметили, что объемы производства медицинских масок в Индии с начала пандемии очень выросли. Вместе с тем увеличилась и нагрузка на систему управления отходами.
Только за период с июня по сентябрь 2020 года в связи с коронавирусом утилизировали более 18 тысяч тонн биомедицинских отходов, в частности, перчаток и масок для лица.
Ситуация с коронавирусом в Индии:
- Индия переживает трудные времена из-за COVID-19. 11 марта страна сообщила о 1,68 миллиона новых случаев заражения в сутки.
- 12 апреля в стране зафиксировали более 100 тысяч новых больных. 14 апреля в стране сообщили о 89 253 новых больных.
- Сейчас каждый шестой случай заражения коронавирусом в мире регистрируется в Индии.
Поделиться новостью