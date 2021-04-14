Сейчас в Индии одна из худших ситуаций с коронавирусом в мире. Между тем полиция Махараштры разоблачила фабрику, которая производила матрасы из использованных защитных масок.

Да, в районе города Джалгаон работники фабрики просто набивали матрасы грязными выброшенными медицинскими масками. Об использовании хлопка или любых других материалов и речи не идет.

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На территории фабрики правоохранители обнаружили горы использованных масок. Согласно правилам найденные изделия сожгли. А против владельца фабрики уже возбудили дело.



В Индии делали матрасы из использованных масок / Фото India Today



Правоохранители сожгли найденные отходы / Фото India Today

Журналисты издания отметили, что объемы производства медицинских масок в Индии с начала пандемии очень выросли. Вместе с тем увеличилась и нагрузка на систему управления отходами.

Только за период с июня по сентябрь 2020 года в связи с коронавирусом утилизировали более 18 тысяч тонн биомедицинских отходов, в частности, перчаток и масок для лица.

Ситуация с коронавирусом в Индии: