Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о высоком качестве вакцины от COVID-19 индийского производства Covishield. Сейчас продолжаются переговоры по ее поставкам в Украину.

Владимир Зеленский сказал в интервью украинским телеканалам в понедельник, что вакцина Covishield производства Serum Institute India является одной из лучших на сегодня вакцин.

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Он также уточнил, что первая партия вакцины, которая будет поставлена в Украину, будет производства компании AstraZeneca.

"Мы уже говорим о двух вакцинах, на которых мы ставим первые приоритеты: это была Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим о AstraZeneca... мы говорим о первой партии именно AstraZeneca. Но отдельно в Индии мы общаемся еще об одной вакцине", – пояснил Зеленский.

Что известно о вакцине Covishield

Информация взята из BBC

Вакцина Oxford-AstraZeneca производится Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейшим в мире производителем вакцин. Институт производит более 50 миллион доз в месяц.

Вакцина Covishield создана из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе. Он был изменен, чтобы больше походить на коронавирус, однако не может вызвать болезнь.

Как вводят вакцину Covishield

Вакцина Covishield вводится двумя дозами с интервалом от 4 до 12 недель. Препарат можно безопасно хранить при температуре от 2°C до 8°C, примерно такой же, что и в обычном холодильнике. Поэтому вакцину можно напрямую доставлять в любые медицинские учреждения, например, в кабинеты врачей.

Каковы противопоказания вакцины Covishield

По данным Института сыворотки, вакцина Covishield "не может защитить всех". Поэтому есть перечень случаев, когда препарат может быть противопоказан:

если у вас когда-либо была тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) после приема любых лекарств, еды, других вакцин или ингредиентов, из которых состоит Covishield;

если у вас жар;

если у вас нарушена свертываемость крови или вы употребляете антикоагулянты;

если у вас ослаблен иммунитет или вы принимаете лекарства, которые влияют на вашу иммунную систему;

если вы беременны или планируете забеременеть;

если вы кормите грудью;

если вы получили другую вакцину против коронавируса.

Вакцинация в Украине: что известно

Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала