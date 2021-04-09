Индийские поставщики не выполнили обязательства: в Кабмине недовольны процессом вакцинации
В Офисе Президента недовольны темпами вакцинации от коронавируса. Также недовольны и в Кабинете Министров Украины.
Источник:24 канал
Такое ощущение является общим. Об этом в эфире сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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"Это связано с тем, что индийские поставщики не выполнили свои обязательства из-за решения национального Правительства о запрете экспорта вакцин", – отметил Немчинов.
Когда темпы вакцинации улучшатся
Зато улучшения темпов вакцинации, как отметил министр, ожидают после:
- получение первых вакцин в рамках инициативы COVAX;
- подписание крупного контракта с Pfizer на 10 миллионов доз вакцин.
Договор фактически должен полностью перекрыть второй, третий и часть четвертого этапов вакцинации. Параллельно для улучшения темпов, как сказал Немчинов, рассматривают и другие варианты.
"Но, как вы знаете, вопрос вакцинной дипломатии достаточно конфиденциальный. Пока не подписаны контракты – рано говорить", – сказал министр Кабмина.
Олег Немчинов рассказал о темпах вакцинации в Украине: смотрите видео
Также Немчинов заявил о своей готовности вакцинироваться, не принципиально каким именно препаратом. Сейчас он ждет свою очередь.
Коротко о вакцинации в Украине
- В Украине с начала пандемии коронавируса вакцинировали более 350 тысяч человек.
- Полностью прошли этап вакцинации, то есть получили 2 дозы вакцины, только 5 человек.
- В Офисе Президента заявили, что в дальнейшем вакцинация пойдет по тому плану, который обозначило Министерство Здравоохранения.
- Заметим, что за первый месяц вакцинировали только 250 тысяч человек – это лишь 1%.
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