В Офисе Президента недовольны темпами вакцинации от коронавируса. Также недовольны и в Кабинете Министров Украины.

Такое ощущение является общим. Об этом в эфире сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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"Это связано с тем, что индийские поставщики не выполнили свои обязательства из-за решения национального Правительства о запрете экспорта вакцин", – отметил Немчинов.

Когда темпы вакцинации улучшатся

Зато улучшения темпов вакцинации, как отметил министр, ожидают после:

получение первых вакцин в рамках инициативы COVAX;

подписание крупного контракта с Pfizer на 10 миллионов доз вакцин.

Договор фактически должен полностью перекрыть второй, третий и часть четвертого этапов вакцинации. Параллельно для улучшения темпов, как сказал Немчинов, рассматривают и другие варианты.

"Но, как вы знаете, вопрос вакцинной дипломатии достаточно конфиденциальный. Пока не подписаны контракты – рано говорить", – сказал министр Кабмина.

Олег Немчинов рассказал о темпах вакцинации в Украине: смотрите видео

Также Немчинов заявил о своей готовности вакцинироваться, не принципиально каким именно препаратом. Сейчас он ждет свою очередь.

Коротко о вакцинации в Украине

В Украине с начала пандемии коронавируса вакцинировали более 350 тысяч человек.

Полностью прошли этап вакцинации, то есть получили 2 дозы вакцины, только 5 человек.

В Офисе Президента заявили, что в дальнейшем вакцинация пойдет по тому плану, который обозначило Министерство Здравоохранения.

Заметим, что за первый месяц вакцинировали только 250 тысяч человек – это лишь 1%.



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