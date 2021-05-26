Представители ВОЗ получили информацию из собственных источников о том, что вариант коронавируса B.1.617 был обнаружен на семи других территориях, в результате чего общее количество стран с индийским штаммом достигло 60.

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В отчете ВОЗ отмечается, что B.1.617 продемонстрировал повышенную передачу инфекции, тогда как тяжесть заболевания и риск заражения еще изучаются.

На прошлой неделе случаи инфицирования индийским штаммом коронавируса обнаружили в Ботсване, Алжире, Кении, Бразилии, Гане и Курачао, Зимбабве, Финляндии.

подвид B.1.617.1 обнаружили в 41 стране;

подвид B.1.617.2 – в 54 странах;

подвид B.1.617.3 – в 6 государствах.

В целом во всем мире в конце мая количество новых случаев и смертей продолжало снижаться: было зарегистрировано около 4,1 миллиона новых случаев и 84 тысяч новых случаев смерти – на 14% и 2% соответственно меньше по сравнению с серединой мая.

"Несмотря на глобальную тенденцию к снижению за последние четыре недели, заболеваемость и смертность от COVID-19 остаются высокими, и во многих странах мира наблюдается существенный рост", – сообщили в ВОЗ.

По информации ВОЗ, в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения индийским штаммом коронавирусной инфекции.