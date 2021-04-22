"Индийский" штамм коронавируса включает в себя сразу две мутации, которые помогают ему крепиться к клеткам. Поэтому новый штамм лучше уклоняется от иммунной ответ организма.

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Врачи сообщили, что разновидность заболевания очень быстро распространяется в Индии. Новое исследование показывает, что особенно "индийский" штамм опасен для детей и молодых людей, а симптомы отличаются от классических проявлений коронавируса.

Смертность от нового штамма относительно невысокая, но коронавирус способен вызвать у молодых людей очень тяжелые состояния и госпитализация становится обязательной.

Профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Альтман сообщил, что исследования еще продолжаются, однако уже известно, что этот штамм вируса более опасен, чем первоначальный вариант заболевания.

Индийский вариант имеет мутации, которые позволяют ему ускользать от лучших нейтрализующих тел,

– отметил Дэнни Альтман.

"Индийский" штамм коронавируса: симптомы

Тошнота,

Боль в животе,

Нарушение слуха,

Рвота,

Диарея,

Кашель,

Проявления на коже и в области рта.

К слову, в Индии на протяжении последних суток обнаружили более 314 тысяч больных COVID-19, что является наибольшим показателем в мире с начала пандемии. Вследствие быстрых темпов распространения коронавирусной болезни в Индии критически не хватает коек и медицинского кислорода.



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