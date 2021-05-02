Щодоби в країні діагностують COVID-19 у майжем 400 тисяч осіб. Жертвами хвороби зі старту пандеміх стали більше ніж 215 тисяч осіб.
До теми Люди лежать на вулиці, а крапельниці вішають на дерева, – жителі Індії про жахіття епідемії
Все більше штатів оголошують про локдаун
Критична ситуація в лікарняї: найбільше там бракує кисню. Лизько 10 індійських штатів оголосиили про жорсткі обмеження. Мовиться про карантин вихідного дня та комендантську годину.
Кількість смертей – набагато вища, – експерти
Нксперти кажуть, що навіть високий рівень летальності, який зараз спостерігають в Індії не відображає реаьну картину. Адже багато людей просто не мають доступу до ПЛР-тестування, отже помирають від коронавірусу вдома.
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Так у мсіті Бангалор, крематорії повідомили про дані загиблих від коронавірусу – їх було удвічі більше, ніж стверджують офіційно. Так ситуація і в інших містах.
"У звичайні часи ми кремували три тіла на день, але за останні 10 днів ситуація змінилась. Одного дня було 18, іншого дня було 20, потім 22 і далі 25. За останні 10 днів у нас не було менше 12 тіл на день - 90% з них загинули від корони, - розповів директор коематорію мсіта Муззафарнагар Аджа Кумар Арагвал.
Лікар з Індійської медичної асоціації в штаті Уттар-Прадеш на умовах анонісності повідормив, багато людей помирають від пневсмоній та фіброзу легень, проте їх до офіційної статистики коронавірусу не заносять.