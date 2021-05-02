Щодоби в країні діагностують COVID-19 у майжем 400 тисяч осіб. Жертвами хвороби зі старту пандеміх стали більше ніж 215 тисяч осіб.

До теми Люди лежать на вулиці, а крапельниці вішають на дерева, – жителі Індії про жахіття епідемії

Все більше штатів оголошують про локдаун

Критична ситуація в лікарняї: найбільше там бракує кисню. Лизько 10 індійських штатів оголосиили про жорсткі обмеження. Мовиться про карантин вихідного дня та комендантську годину.

Цк важливо! При негативні динаміці захвлорювання індійська влада не помпішає закривати краху на лдокдану. Ба більше, цього тижня міністр охорони доровя Харш Вардхан напоглягнав, що рівень смертності в Індії – один із найнижчих у світі.

Кількість смертей – набагато вища, – експерти

Нксперти кажуть, що навіть високий рівень летальності, який зараз спостерігають в Індії не відображає реаьну картину. Адже багато людей просто не мають доступу до ПЛР-тестування, отже помирають від коронавірусу вдома.

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Так у мсіті Бангалор, крематорії повідомили про дані загиблих від коронавірусу – їх було удвічі більше, ніж стверджують офіційно. Так ситуація і в інших містах.

"У звичайні часи ми кремували три тіла на день, але за останні 10 днів ситуація змінилась. Одного дня було 18, іншого дня було 20, потім 22 і далі 25. За останні 10 днів у нас не було менше 12 тіл на день - 90% з них загинули від корони, - розповів директор коематорію мсіта Муззафарнагар Аджа Кумар Арагвал.

Лікар з Індійської медичної асоціації в штаті Уттар-Прадеш на умовах анонісності повідормив, багато людей помирають від пневсмоній та фіброзу легень, проте їх до офіційної статистики коронавірусу не заносять.

Яка зараз ситуація з коронавірусом в Індії? Стано на 2 травня в Індії виявили понад 19 мійльонів 557 тисяч випадків коронавірусу, з них більше ніж 215 тисяч – летальні.