Інша назва ускладнення мукормікоз. Хвороба агресивна, хірургам іноді доводиться видаляти очі, ніс і щелепу пацієнтам, щоб запобігти потраплянню грибка в мозок. Смертність перевищує 50 відсотків.

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Мукормікоз – що це? Нині на тлі коронавірусу в Індії поширюється так званий "чорний грибок" (мукормікоз). Від недуги масово страждають люди, які перехворіли на COVID-19. Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков розповів, що зазвичай такий грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом, до прикладу зі СНІДом. Але тепер його діагностують й у хворих на коронавірус. Це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини.

Пацієнт з коронавірусом Парвеш Дубей помер всього через тиждень після зараження чорним грибком. 33-річний чоловік лікувався від коронавірусу в центральному штаті Мадхья-Прадеш, перш ніж лікарі перевели його в іншу лікарню після того, як грибок був виявлений і його стан погіршився.

Лікарі прооперували його ніс і щелепу. Одне з його очей уже було пошкоджене, і лікар сказав, що вони працюють над порятунком іншого,

— сказав його родич на умовах анонімності.

Члени сім'ї Дубея в різних штатах Індії намагалися дістати ліки і доставити їх йому, просячи пасажирів автобуса відвезти їх в Мадхья-Прадеш, але було вже надто пізно.

Ми втратили його за тиждень. Ми зробили все, що було можливо,

— сказав родич.

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Джерело: CNBC