Еще 11 мая Всемирная организация здравоохранения заявила, что вариант коронавируса B.1.617, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, вызывает беспокойство во всем мире.

Читайте также В Индии массово гибнут люди от неожиданного осложнения COVID-19 – черного грибка

Через день правительство Индии опубликовало заявление, в котором говорится, что средства массовой информации, которые используют термин "индийский вариант", не имеют никаких оснований на это. В Индии отметили, что ВОЗ классифицирует этот вариант как просто B.1.617.

Это абсолютная ложь. Нет такого варианта коронавируса, научно цитируемого так Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ не связала термин "индийский вариант" с мутацией коронавируса B.1.617 ни в одном своем сообщении,

– заявили представители министерства.

В письме к социальным медиакомпаниям министерство ІТ просило компании "удалить все содержимое", которое упоминает "индийский вариант" коронавируса.

В министерстве отметили, что такие упоминания распространяют непонимание и вредят имиджу страны. На данный момент СМИ не смогли получить комментарий министерства ІТ.



В Индии попросили удалить упоминания об индийском штамме COVID-19 из соцсетей / Фото: Getty Images

Довольно часто во всем мире врачи и медицинские эксперты называют варианты коронавируса на основе того, где их идентифицируют. К примеру, штаммы, зафиксировали в Южной Африке и Бразилии.

Эксперты заявили, что трудно будет удалить все содержимое с помощью, поскольку таких постов будет сотни тысяч. Говорят, что "такой шаг приведет к дальнейшей цензуре на основе ключевых слов".