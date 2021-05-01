Зазначимо, що Індія стала першою у світі країною, де кількість підтверджених хворих на коронавірус за добу перевищила позначку у 400 тисяч.

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30 квітня в Індії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 3523 людини. За минулу добу 299 тисяч осіб одужали.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії COVID-19 у країні сягнула 19,1 мільйона осіб. Загалом у Індії померло майже 212 тисяч інфікованих, одужало – 15,6 мільйона.

Критична ситуація в Індії: що відомо

Причиною стрімкого поширення коронавірусу в Індії є новий, небезпечний штам B.1.617, який ще називають "індійський". Через новий штам чимало країн вже закрили кордони з Індією.

До слова, через відчай громадяни купують на чорному ринку медичні препарати та ліки з недоведеною ефективністю. Ліки, які допомагають лікувати COVID-19, такі як ремдесівір та стероїди для госпіталізованих пацієнтів, відсутні в лікарнях та аптеках. Кисню також не вистачає, не вистачає і звичайних ліжок в лікарнях.

Дані взяті з Associated Press



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу