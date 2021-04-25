Про наміри Брюсселя задіяти загальний механізм цивільного захисту повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Його країни євроспільноти застосовують лише в екстрених випадках.
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ЄС доправляє в Індію кисень та медикаменти
Стривожена епідеміологічною ситуацією в Індії. Ми готові допомогти,
– написала фон дер Ляєн.
ЄС уже почав доставляти на індійську територію запаси кисню та медикаментів.
Велика Британія уже надіслала Індії допомогу
Не залишається осторонь і Велика Британія. Як повідомили у МЗС Об'єднаного Королівства, в Індію уже надіслали апарати ШВЛ та кисневі концентратори.
З проханням про допомогу до британської влади звернулись самі індійці. У Лондоні наголосили, усе медобладнання дістають з медскладів, а не забирають з британських лікарень.
Яка ситуація з коронавірусом в Індії
Станом на 25 квітня в країні виявили понад 16 мільйонів 960 тисяч випадків коронавірусу, померли більше ніж 192 тисячі людей. За останню добу недугу діагностували у рекордної кількості осіб – 349 тисяч 691. Померли 2 767 людей.
У лікарнях не вистачає ліжкомісць та медобладнання.