В Индонезии блогеров отнесли в приоритетный список вакцинации
В Индонезии блогеров одними из первых вакцинировали от COVID-19. Такую инициативу ввели, чтобы призвать молодежь не бояться прививок.
Правительство хочет убедить в необходимости вакцинации
Таким образом блогеры попали в список приоритетных групп для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила чиновница Министерства здравоохранения Индонезии Сити Надия Тармизи, пишет Громадське.
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В правительстве сказали, что такое решение является "обдуманной стратегией правительственной коммуникации". В министерстве не уточнили количество блогеров, попавших в очередь. Власти надеются, что своим примером они убедят молодежь вакцинироваться.
Не удивительно, что правительство решило влиять на общество именно через блогеров.
Кому уже сделали прививку
Одной из первых прививки сделали телеведущему Рафе Ахмад, на которого подписаны почти 50 миллионов человек. В своем блоге он уже опубликовал видео, как ему вводят препарат и призвал подписчиков не бояться прививок.
В декабре 2020 года в Индонезии провели опрос о готовности граждан пройти вакцинацию. На прививки согласились только 37% граждан, а 17% заявили, что точно не будут вакцинироваться. В стране используют вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
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