В Индонезии блогеров одними из первых вакцинировали от COVID-19. Такую инициативу ввели, чтобы призвать молодежь не бояться прививок.

Правительство хочет убедить в необходимости вакцинации

Таким образом блогеры попали в список приоритетных групп для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила чиновница Министерства здравоохранения Индонезии Сити Надия Тармизи, пишет Громадське.

Читайте также Индия начала крупнейшую в мире кампанию вакцинации от COVID-19

В правительстве сказали, что такое решение является "обдуманной стратегией правительственной коммуникации". В министерстве не уточнили количество блогеров, попавших в очередь. Власти надеются, что своим примером они убедят молодежь вакцинироваться.

Справка: индонезийцы являются одними из крупнейших в мире пользователей платформ социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Instagram.

Не удивительно, что правительство решило влиять на общество именно через блогеров.

Кому уже сделали прививку

Одной из первых прививки сделали телеведущему Рафе Ахмад, на которого подписаны почти 50 миллионов человек. В своем блоге он уже опубликовал видео, как ему вводят препарат и призвал подписчиков не бояться прививок.

Обратите внимание: Индонезия 13 января начала кампанию по вакцинации китайским препаратом Sinovac. Президент страны Джоко Видодо первым получил прививку от COVID-19.

В декабре 2020 года в Индонезии провели опрос о готовности граждан пройти вакцинацию. На прививки согласились только 37% граждан, а 17% заявили, что точно не будут вакцинироваться. В стране используют вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.