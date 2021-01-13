В Индонезии началась вакцинация от коронавируса препаратом Sinovac, который закупит Украина
Индонезия 13 января начала кампанию по вакцинации китайским препаратом Sinovac. Президент страны Джоко Видодо первым получил прививку от COVID-19.
После главы Индонезии инъекцию вакцины получили также высокопоставленные военнослужащие, представители силовых структур и служб охраны здоровья. Об этом сообщает AP.
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Что известно о массовой вакцинации
Индонезия стала первой страной в мире, которая выдала разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac Biotech за пределами Китая.
В ближайшие месяцы в стране начнется массовая вакцинация населения. Препарат от коронавируса будет бесплатным для всех. Чтобы вакцинировать две трети жителей Индонезии двумя дозами вакцины, необходимо почти 427 миллионов доз.
Что известно о вакцине Sinovac
- Промежуточные данные клинических испытаний в Индонезии показали эффективность вакцины на уровне 65,3%.
- Между тем в бразильском Институте Бутантан во время клинических исследований установили, что эффективность препарата составляет 50,38%.
- Вакцину от китайской компании Sinovac Biotech закупит и Украина. На поставки 2 миллионов доз договор подписали еще в конце декабря 2020 года.
- Посредником при закупке вакцины Sinovac станет компания "Лекхим", которую выбрал Минздрав Украины. Посредника якобы требовала китайская компания-производитель.
- "Лекхим" планирует запустить производство вакцины Sinovac в 2022 году на своих мощностях.
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